2020-03-04T22:21:23+03:00
Происшествия

Экстремиста, напавшего с друзьями на темнокожих мужчин в метро Петербурга, отправили в СИЗО

Парень просидит в следственном изоляторе до начала апреля
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Главным зачинщикам драки с темнокожими мужчинами в метро Петербурга назначили меры пресечения.Главным зачинщикам драки с темнокожими мужчинами в метро Петербурга назначили меры пресечения.
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Калининский районный суд Петербурга заключил под стражу главного зачинщика межнационального конфликта в метрополитене. Напомним, 2 марта компания молодых людей напала на приезжих мужчин из Африки на станции «Академическая». Четверка экстремистов начала приставать к темнокожим ребятам, что переросло в драку со стрельбой.

- 4 марта суд отправил под стражу одного из подозреваемых, который непосредственно стрелял из газового пистолета. Другому хулигану избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказывает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Экстремист просидит в следственном изоляторе по 1 апреля. Возраст двух драчунов, к слову, всего ничего – 19 лет и 22 года. Ранее оба неоднократно попадали в поле зрение полиции, одного уже судили. В худшем случае злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Полиция по горячим следам раскрыла дерзкое хулиганство в петербургском метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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