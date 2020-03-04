Экстремиста, напавшего с друзьями на темнокожих мужчин в метро Петербурга, отправили в СИЗО
Калининский районный суд Петербурга заключил под стражу главного зачинщика межнационального конфликта в метрополитене. Напомним, 2 марта компания молодых людей напала на приезжих мужчин из Африки на станции «Академическая». Четверка экстремистов начала приставать к темнокожим ребятам, что переросло в драку со стрельбой.
- 4 марта суд отправил под стражу одного из подозреваемых, который непосредственно стрелял из газового пистолета. Другому хулигану избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказывает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Экстремист просидит в следственном изоляторе по 1 апреля. Возраст двух драчунов, к слову, всего ничего – 19 лет и 22 года. Ранее оба неоднократно попадали в поле зрение полиции, одного уже судили. В худшем случае злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.
Полиция по горячим следам раскрыла дерзкое хулиганство в петербургском метро.
ИСТОЧНИК KP.RU