На станции метро «Международная» сыграли в футбол

4 Март 2020 2020-03-04T23:35:22+03:00

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4 марта пассажиров петербургской подземки удивила неожиданная игра в футбол в клетке на станции «Международная». Казалось бы, кому охота пинать мяч на глубине больше 60 метров да еще и на платформе метро рядом с поездами. Оказалось, что мероприятие официальное – это этап чемпионата Петербурга по панна-футболу. Спортсмены выясняли в схватках формата «один на один», кто более ловкий и техничный.

- Панна-футбол – это одна из самых красочных и популярных в мире разновидностей уличного футбола, когда игроки встречаются в формате 1Х1, что дает возможность проявить креатив и продемонстрировать свою выдающуюся технику обращения с мячом, - объяснили пассажирам происходящее в пресс-службе петербургского метрополитена.

Спортсмены около трех часов, начиная с 13:00, играли в футбол. Отметим, что мероприятие посвятили 100 дням, оставшимся до начала чемпионата Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU