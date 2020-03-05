2020-03-05T00:12:03+03:00
Общество

Ветерану ВОВ из Ленобласти, освобождавшему Европу от фашистов, исполнилось 100 лет

На день рождения к имениннику приехали многочисленные дети, внуки и правнуки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Григорию Строило, ветерану ВОВ, исполнилось ровно 100 лет. Фото: instagram.com/drozdenko_auГригорию Строило, ветерану ВОВ, исполнилось ровно 100 лет. Фото: instagram.com/drozdenko_au
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Ветерану Великой Отечественной войны из Всеволожского района Ленобласти исполнилось ровно 100 лет. Именинника приехали поздравить сразу 18 родственников – это многочисленные дети, внуки и правнуки.

Григорий Афанасьевич Строило родился в простой крестьянской семье, увлекался спортивной ездой на лошадях. В 20 лет его призвали в войска Красной армии и зачислили в прожекторную роту в Минске. Молодой солдат обеспечивал действия истребительной авиации и зенитной артиллерии в ночных условиях.

- Мне повезло. Я выжил, познакомился с будущей женой, и еще в войну я видел, как у отступавших в 1941 году наших войск лишь прибавлялось сил, чтобы победить, - рассказывает юбиляр.

Сейчас у ветерана 6 внуков и 10 правнуков. Фото: instagram.com/drozdenko_au

Сейчас у ветерана 6 внуков и 10 правнуков. Фото: instagram.com/drozdenko_au

Начало войны оказалось трудным для бойца. Его контузило. Но от госпитализации Григорий Афанасьевич отказался. Войска отступали на Витебск, Борисов, Могилев. Летом 1942 года солдат попал в зенитно-артиллерийский полк, где дослужился до старшины и командовал зениткой. Он рука об руку с боевыми товарищами защищал советские войска, мосты и переправы от налетов вражеской авиации в некоторых боях в России и Европе. А День Победы ветеран встретил в Польше.

- Женился Григорий Афанасьевич в 1946 году, сразу после войны. С супругой Клавдией Петровной они прожили в совместном браке более 50 лет. Достойно воспитали троих детей. Сейчас у него 6 внуков и 10 правнуков, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

«Комсомольская правда» искренне поздравляет юбиляра и желает ему и его большой семье крепкого здоровья и мирного неба над головой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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