2020-03-05T00:37:47+03:00
Общество

Автохам на «Хаммере», потеснивший пешеходов на тротуаре, возмутил петербуржцев

Большую машину заметили припаркованной на тротуаре на Уфимской улице
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На Уфимской улице запечатлели наглого хама на "Хаммере", припарковавшегося на тротуаре. Фото: vk.com/unreleased_dtpНа Уфимской улице запечатлели наглого хама на "Хаммере", припарковавшегося на тротуаре. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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В сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовали фотографии «Хаммера», припаркованного на тротуаре на Уфимской улице рядом с пересечением с улицей Академика Павлова. Горе-водитель настолько возмутил очевидца, что он вышел из своей квартиры и нарочно снял на камеру смартфона номер автомобиля хама.

Пусть машина и стоит ровно, но все же грубо нарушает ПДД. Обычным пешеходам еще можно пройти мимо «здоровяка», но мамам с колясками или инвалидам придется явно труднее. На владельца «Хаммера» ожидаемо посыпались оскорбления и угрозы от пользователей соцсети. Всего лишь несколько человек высказались в рамках закона и приличия.

- Его на парковку за шлагбаум не пускают, вот он и самоутверждается парковкой на тротуаре.

- Вызовите эвакуатор и ГИБДД. И нет проблем!

- Какая идеально ровная парковка. И газон поберег.

Неизвестно, обратился ли очевидец с жалобой в ГИБДД.

Неравнодушный очевидец нажаловался на хама в соцсетях. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Неравнодушный очевидец нажаловался на хама в соцсетях. Фото: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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