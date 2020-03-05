2020-03-05T01:49:40+03:00
Происшествия

Всех пятерых лжеполицейских, похитивших петербуржца, посадили в СИЗО

Члены этнической ОПГ просидят под стражей минимум до 27 апреля
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Лжеполицейских из Петербурга, похитивших и избивших горожанина, заключили под стражу. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОЛжеполицейских из Петербурга, похитивших и избивших горожанина, заключили под стражу. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
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Выборгский районный суд Петербурга ожидаемо заключил под стражу всех пятерых членов этнической ОПГ, похитивших мужчину из-за 50 тысяч рублей. Напомним, в 2017 году мужчины подошли к 33-летнему горожанину на Тихоокеанской улице. Они представились сотрудниками полиции и под жуткими угрозами заставили перепуганного петербуржца проехать с ними в заброшенный дом. Там его "ждали" с веревкой, электрошокером и кулаками.

- Позже сильно избитый заложник освободился из неустановленного помещения и обратился с заявлением о преступлении в правоохранительные органы. Всем подозреваемым похитителям избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 апреля 2020 года, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что сейчас пятерым товарищам грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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