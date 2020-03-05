До +6 и дожди: погода в Петербурге на 5 марта

5 Март 2020 2020-03-05T08:28:07+03:00

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Весна в Петербурге кажется окончательно вошла в свои права. По крайней мере дожди в городе идут проливные, весенние. И если отдельные петербуржцы не успели промокнуть в минувшую среду, то такой шанс они получат в наступивший четверг.

-Утром и днем 5 марта Санкт-Петербург будет ощущать воздействие теплого сектора циклона, а ближе к вечеру на погоду повлияет холодный атмосферный фронт. В такой ситуации в регионе облачно и ветрено, пройдут дожди, - сообщает в соцсетях ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

Температурный фон на четверг достаточно теплый. Уже с утра термометры показывают +5 градусов. А в течение дня синоптики обещают от 4 до 6 выше ноля. Таким образом может быть побит еще один рекорд. В 1959 году воздух в Ленинграде прогрелся до +6,1 градуса.

Дождь по прогнозам будет сильный, хоть и местами. Ветер - южных направлений. А атмосферное давление пойдет вниз.

ИСТОЧНИК KP.RU