2020-03-05T08:52:24+03:00
Наука

Институту Арктики и Антарктики исполнилось 100 лет

С юбилеем ученых поздравил губернатор Санкт-Петербурга
Петр КИБЕР
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Институт Арктики и Антарктики отмечает 100-летний юбилей. Фото: gov.spb.ruИнститут Арктики и Антарктики отмечает 100-летний юбилей. Фото: gov.spb.ru
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Вековой юбилей со дня основания отметил петербургский Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. Ровно 100 лет исполнилось с того момента, как 4 марта 1920 года при Высшем Совете народного хозяйства РСФСР была создана Северная научно-промысловая экспедиция, ставшая предвестником института. А сейчас НИИ - один из ведущих в мире и старейшее в России исследовательское учреждение, ведущее изучение полюсов Земли.

- Институт всегда был на острие геополитических интересов страны и сегодня стал настоящим штабом изучения Северного и Южного полюсов, - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Глава города вспомнил, что именно сотрудники НИИ в 30-е годы нанесли на карту архипелаг Северная земля. Благодаря институту состоялась знаменитая экспедиция Ивана Папанина и его команды на дрейфующей льдине в Северном Ледовитом океане.

Позднее учеными были открыты запасы нефти и газа, месторождения полезных ископаемых, в том числе алмазов и золота. А сейчас благодаря усилиям специалистов института удалось организовать регулярное судоходство по северному морскому пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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