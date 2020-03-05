Институту Арктики и Антарктики исполнилось 100 лет
Вековой юбилей со дня основания отметил петербургский Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. Ровно 100 лет исполнилось с того момента, как 4 марта 1920 года при Высшем Совете народного хозяйства РСФСР была создана Северная научно-промысловая экспедиция, ставшая предвестником института. А сейчас НИИ - один из ведущих в мире и старейшее в России исследовательское учреждение, ведущее изучение полюсов Земли.
- Институт всегда был на острие геополитических интересов страны и сегодня стал настоящим штабом изучения Северного и Южного полюсов, - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.
Глава города вспомнил, что именно сотрудники НИИ в 30-е годы нанесли на карту архипелаг Северная земля. Благодаря институту состоялась знаменитая экспедиция Ивана Папанина и его команды на дрейфующей льдине в Северном Ледовитом океане.
Позднее учеными были открыты запасы нефти и газа, месторождения полезных ископаемых, в том числе алмазов и золота. А сейчас благодаря усилиям специалистов института удалось организовать регулярное судоходство по северному морскому пути.
ИСТОЧНИК KP.RU