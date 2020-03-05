2020-03-05T09:07:41+03:00
Общество

Деревьям на площади Победы сделали летние «стрижки»

Специалисты садово-паркового хозяйства подровняли растениям кроны
Петр КИБЕР
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В Петербурге к лету начали подрезать кроны деревьев. Фото: gov.spb.ruВ Петербурге к лету начали подрезать кроны деревьев. Фото: gov.spb.ru
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В Петербурге весна. И хоть погода пока не радует - идут холодные проливные дожди, но город уже готовится к летнему сезону. Вскоре на газонах позеленеет трава, распустятся цветы. На деревьях появятся первые листочки. А пока этого не произошло, специалисты наводят растениям красоту - ровняют у деревьев кроны, делая им летние «стрижки».

- На площади Победы уже две недели кипит работа по формовочной обрезке деревьев. На данной территории растет 67 полувековых лип, и специалисты садово-паркового хозяйства «Южное» стараются побыстрей подготовить их к лету, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Садовники кропотливо работают над каждым деревцем. Всего за день удается подровнять не больше пяти штук. При этом формовку делают не только для красоты, но и для общего здоровья растения, убирая сухие и отмершие ветки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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