За стрельбу из свадебного кортежа гость получил 1,5 года колонии условно
Прокуратура Адмиралтейского района поддержала обвинение в отношении гостя свадьбы, палившего в воздух из пистолета. В декабре 2019 года несдержанный на эмоции мужчина 11 раз пальнул в воздух из окна машины свадебного кортежа.
- Суд установил, что обвиняемый грубо нарушил общественный порядок, произведя из спортивного пистолета не менее 11 выстрелов в воздух в присутствии многочисленных посторонних граждан, находящихся в непосредственной близости от проезжей части и на тротуарах, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
По мнению следствия, своим поступком стрелок выразил «явное неуважение к обществу». А закон расценил его действия как хулиганство, совершенное с применением оружия.
Судья учел все обстоятельства и признал гостя свадьбы виновным. Ему назначено 1,5 года колонии условно с испытательным сроком в два года.
ИСТОЧНИК KP.RU