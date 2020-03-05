2020-03-05T09:40:44+03:00
Происшествия

За стрельбу из свадебного кортежа гость получил 1,5 года колонии условно

Инцидент произошел в декабре 2019 года
Петр КИБЕР
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"Свадебный стрелок" получил полтора года тюрьмы. Но условно."Свадебный стрелок" получил полтора года тюрьмы. Но условно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Адмиралтейского района поддержала обвинение в отношении гостя свадьбы, палившего в воздух из пистолета. В декабре 2019 года несдержанный на эмоции мужчина 11 раз пальнул в воздух из окна машины свадебного кортежа.

- Суд установил, что обвиняемый грубо нарушил общественный порядок, произведя из спортивного пистолета не менее 11 выстрелов в воздух в присутствии многочисленных посторонних граждан, находящихся в непосредственной близости от проезжей части и на тротуарах, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

По мнению следствия, своим поступком стрелок выразил «явное неуважение к обществу». А закон расценил его действия как хулиганство, совершенное с применением оружия.

Судья учел все обстоятельства и признал гостя свадьбы виновным. Ему назначено 1,5 года колонии условно с испытательным сроком в два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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