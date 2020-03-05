За убийство троих собутыльников житель Пикалево получил пожизненный срок

5 Март 2020 2020-03-05T10:03:16+03:00

Из-за ссоры мужчина зарезал хозяина праздника, а потом и двоих его гостей

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Ленинградский областной суд дал пожизненный срок 36-летнему жителю Пикалево, который в пьяном угаре зарезал трех человек. Трагедия произошла в декабре 2018 года на празднике в деревне Косково Бокситогорского района.

- Следствием и судом установлено, что компания мужчин и женщин из города Пикалево находилась в гостях у 64-летнего хозяина частного дома в деревне Косково, где они совместно распивали спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта злоумышленник набросился с ножом на своих знакомых. Первой жертвой стал хозяин дома. Чтобы скрыть его убийство, нападавший расправился с гостями, - сообщает пресс-служба Следственного управления Следкома по Ленобласти.

Второй и третьей жертвой оказались 55-летний мужчина и 58-летняя женщина. После расправы гость сбежал с места трагедии, однако позднее его задержали.

Вынося приговор судья учел, что подсудимый уже имел срок за убийство, поэтому решение было суровым: максимальная мера наказания, то есть пожизненный срок. У осужденного есть 10 дней на обжалование приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU