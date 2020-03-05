Петербуржец признался в жестоком убийстве матери своей тете, прислав ей страшное смс

5 Март 2020 2020-03-05T10:35:08+03:00

Петербурженка получила страшную смс от племянника о том, что он убил свою мать Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Семейная драма разыгралась в одной из квартир в Калининском районе Петербурга. В два часа ночи в среду, 4 марта, 44-летняя женщина получила жуткое сообщение от своего 29-летнего племянника. Мужчина писал о том, что он убил свою мать. Испуганная петербурженка никак не могла поверить в это, и в итоге, в 9 утра позвонила в полицию.

- Наряд полиции выехал на указанный адрес, в квартиру дома 9 по улице Черкасова. В помещении они обнаружили труп 52-летней женщины с множественными гематомами. Там же находился и ее сын, которого сразу же задержали в качестве подозреваемого, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Во время допроса, полиция выяснила, что накануне вечером, 3 марта, сын с матерью были дома и распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними разгорелась ссора. Вспыхнув агрессией, мужчина начал жестоко избивать свою мать руками и ногами до тех пор, пока та не перестала дышать.

Труп женщины был направлен в морг, сын задержан. По факту возбуждено уголовное дело. Также известно, что мужчина еще в 2013 году был судим за наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU