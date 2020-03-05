Улыбающаяся сова попала в объектив петербургского фотографа

5 Март 2020 2020-03-05T11:28:25+03:00

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Большая порция милоты и удача фотографа - так можно назвать снимок ушастой совы, которая как будто улыбается в кадре. Поймать хищную птицу в объектив камеры удалось петербургскому фотографу Татьяне Ливеровской.

- Ушастая сова (Asio otus). Санкт-Петербург, февраль 2020 года, - подписала фото на страничке «ВКонтакте» сама автор.

Где именно обитает пернатая красавица, фотограф не уточняет. Возможно это и к лучшему, ведь на территории города осталось не так много мест, где без опасений могут обитать представитель дикой природы.

Справка «КП»:

Вид Asio otus впервые описан шведским натуралистом Карлом Линнеем в 1758 году. В России ушастая сова - достаточно распространенный вид, от обычной, болотной, она отличается наличием «ушек» из нескольких перышек. Птица средних размеров - обычно чуть больше 30 сантиметров ростом 80-90 см в размахе крыльев. Ушастые совы часто селятся в пределах населенных пунктов в хвойных парках, и рощах.

Ушастая сова часто селится в хвойных лесах неподалеку от городов и сел. Фото: vk.com/id383092839 / Татьяна Ливеровская

ИСТОЧНИК KP.RU