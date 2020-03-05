2020-03-05T10:53:06+03:00
Происшествия

Агрессивный мужчина облил керосином и поджег свою жену под Выборгом

Полиция Ленобласти выясняет причины такого неадекватного поступка местного жителя
Лилия КОЗЛОВА
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Житель Ленобласти облил керосином свою жену и поджег ееЖитель Ленобласти облил керосином свою жену и поджег ееФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В поселке Ермилово, Выборгского района Ленинградской области, мужчина очень жестоко поступил со своей женой. Вечером в среду, 4 марта, в больницу была госпитализировала 58-летняя женщина с огромным количеством термических ожогов. По ее заявлению, это сделал ее муж – он облил супругу керосином и поджег ее.

- По рассказам пострадавшей, все произошло в семь часов вечера, 4 марта, в их квартире, в доме 11 по Физкультурной улице. Женщина заявила, что 57-летний супруг облил ее керосином и поджег ей волосы, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Женщину госпитализировали в больницу города Приморска. Там у нее диагностировали термический ожог 1-3 степени 12 процентов лица, волосистой части головы, передней поверхности грудной клетки, подмышечной области справа и кистей рук. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Подозреваемого задержали по месту жительства. На данный момент правоохранители выясняют причины такого жестокого поступка, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела. известно, что это уже не первый раз, когда мужчина замечен в подобных действиях. В 2006 году он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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