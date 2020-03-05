Домработница сделала генеральную уборку у бизнесмена на 280 тысяч рублей
В руки полиции попалась нечистая на руку специалистка по наведению чистоты. О том, что приглашенная для генеральной уборки домработница могла присвоить деньги, заявил петербургский бизнесмен, недосчитавшийся 280 тысяч рублей.
- 22 декабря 2019 года обвиняемая, по договоренности с 30-летним хозяином 4-х комнатной квартиры приехала для генеральной уборки его жилья.В процессе работы она открыла комод, где лежали 3 пачки 5-тысячных купюр, -сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Воспользовавшись тем, что за ней никто не смотрит, уборщица взяла по нескольку бумажек из каждой пачки. После чего доубиралась, получила 3 тысячи за работу и уехала. Через пару дней бизнесмен обнаружил пропажу, но на телефон домработница не отвечала. Тогда мужчина пошел в полицию. Женщину вскоре поймали.
Теперь уроженке Средней Азии грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU