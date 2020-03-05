2020-03-05T11:22:58+03:00
Происшествия

Мигрант изнасиловал 12-летнюю девочку на лодочной станции в Колпино

Сторож парка заметил пристающего к ребенку мужчину и вызвал полицию
Лилия КОЗЛОВА
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Мигрант сексуально надругался над 12-летней девочкой на лодочной станции в КолпиноМигрант сексуально надругался над 12-летней девочкой на лодочной станции в КолпиноФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Благодаря бдительности сторожа Парка культуры и отдыха имени 40-летия ВЛКСМ в Колпино, полиция задержала мужчину, который приставал к малолетней девочке. В 16:30 часов вторника, 3 марта, 40-летний охранник заметил, что у лодочной станции в парке неизвестный домогается ребенка и вызвал правоохранителей.

- В 17:30 наряд полиции задержал подозреваемого в дома 48 по улице Вавилова в Колпино. Им оказался 20-летний мигрант из Узбекистана, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

На следующий день, 4 марта, в следственный комитет обратилась 32-летняя жительница Колпино с заявлением о том, что днем, 3 марта, у той самой лодочной станции в парке, неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 12-летней дочери.

По факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и находится под следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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