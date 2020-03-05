Таксисты, угнавшие в Петербурге автомобили, задержаны в Казахстане

5 Март 2020 2020-03-05T12:17:22+03:00

Три угнанных в Петербурге автомобиля такси были найдены в Казахстане / Фото: Цезарь Сателлит Северо-Запад

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Три угнанных автомобиля были найдены в Казахстане. В четверг, 5 марта, стало известно, что сотрудники МВД Республики задержали водителей машин, которые принадлежат одной из служб такси. Таксисты в течение двух дней не выходили на связь с владельцем парка. С помощью поискового оборудования, установленного в машинах, их удалось отследить.

- Число угонов автомобилей из служб такси постепенно увеличивается. Цель таких похищений - не разбор на запчасти, как это принято у местных угонщиков, а перепродажа или личное пользование на территории той страны, куда уехал автомобиль, - отмечает руководитель петербургского филиала «Цезарь Сателлит» Василий Курсин.

Специалист рассказал, что, как правило, машины увозят те водители, у которых заканчивается регистрация, и они собираются покинуть Россию.

Водителей, которые угнали три авто, задержали на парковках придорожных отелей. По договору со службой такси они не имели права покидать на арендованных автомобилях территорию Петербурга и Ленобласти.

В момент обнаружения на всех трех машинах находились российские государственные номера. Автомобили направлялись в Таджикистан.

ИСТОЧНИК KP.RU