Полиция нашла «левые» сигареты и 70 нелегалов на Софийской овощебазе

5 Март 2020 2020-03-05T12:36:25+03:00

Рейд также проходил и на оптовом рынке на Салова

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После визита на Калининскую овощебазу, где после проверки документов в отделение увезли около 40 мигрантов-нелегалов, полицейские, вместе с миграционной службой и ОМОНом нагрянули на оптовый рынок на улице Слова и Софийскую овощебазу.

- Всего в ходе рейда проверено почти 200 иностранных граждан, из них в 70 человек доставлены в отделы полиции для привлечения к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Также «добычей» стражей порядка стали 2,5 тысячи блоков сигарет привезенных в Россию неизвестно откуда и кем. Все «левые» табачные изделия были изъяты. А вишенкой на торте стали административные протоколы за нарушения правил дорожного движения на территории рынка и овощебазы, в том числе велосипедистами.

ИСТОЧНИК KP.RU