Перевернувшийся грузовик перекрыл движение на КАД перед съездом в Токсово

5 Март 2020 2020-03-05T12:38:19+03:00

На КАД образовалась пробка из-за перевернувшегося грузовика / Фото: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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ДТП на внешнем кольце КАД частично перекрыло движение по трассе. Около 12 часов утра в четверг, 5 марта, на 108-м километре дороги в Петербурге опрокинулся грузовик, из кузова на проезжую часть высыпались мешки, которые преградили проезд автомобилистам.

- Автомобиль опрокинулся на проезжей части, из кузова на дорогу высыпался груз. В результате оказались заняты вторая и четвертая полосы КАД, - сообщили в ФКУ Упрдор Северо-Запад.

На данный момент на место аварии уже прибыли представители обслуживающей дорогу подрядной организации, которые расчищают проезжую часть и поднимают перевернувшийся грузовик.

На место также приехала карета «скорой помощи». По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

На 12:30 часов движение по участку федеральной дороги А-118 затруднено. Пробка растянулась от съезда в Токсово до Пискаревского проспекта.

ИСТОЧНИК KP.RU