2020-03-05T13:05:55+03:00
Общество

Отзывчивый инспектор ДПС помог автомобилисту оттолкать заглохшую машину на Коломяжском проспекте

Петербуржцы в социальных сетях поблагодарили дорожного инспектора за проделанную работу [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В соцсети поблагодарили сотрудника ДПС, который помог петербуржцу оттолкать заглохшую машинуВ соцсети поблагодарили сотрудника ДПС, который помог петербуржцу оттолкать заглохшую машинуФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Петербургские автомобилисты сняли на видео, как сотрудник ДПС помогает водителю оттолкать заглохшую машину. Случай произошел около пяти часов вечера в среду, 4 марта. Автомобиль перестал заводиться на одной из самых оживленных дорог города – на Коломяжском проспекте рядом со станцией метро «Пионерская». Не мешкая, инспектор пришел водителю на помощь.

- Спасибо сотруднику ДПС за то, что оказался рядом и помог автовладельцу. Приятно видеть таких отзывчивых людей, - поделился видео свидетель произошедшего.

Обсуждая поступок дорожного полицейского в соцсети, автомобилисты отметили, что в этом месте в час пик всегда образуются большие пробки, и если бы сотрудник ДПС не помог оттолкать машину, то затор стал бы куда серьезнее.

- Мне всегда «гайцы» помогали, стоило только обратиться к ним, - добавила в обсуждении петербурженка.

Другие участники обсуждения отметили, что сотрудник ДПС просто выполнил свою работу.

Сотрудник ДПС помог оттолкать заглохшую машину на Коломяжском проспекте в Петербурге .Видео: ВК "ДТП и ЧП Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство Петербурга поздравило женщин с 8 Марта
В Ленобласти накрыли нарколабораторию, где варили мефедрон
В Петербурге поздравили с юбилеем художественного руководителя государственного театра «Мастерская»
Трое бандитов жестоко избили на петербургского пенсионера, связали в квартире и ограбили
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем просят Путина призвать Египет к ответу
8-летний школьник погиб после падения с 20 этажа
Петербуржцев будут информировать о положенных им льготах
Начальник убил своего подчиненного после рабочей смены на севере Петербурга
Очередная «Газель» застряла под мостом глупости
64 человека находятся в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус
Рейс из Петербурга не долетел до Калуги и вернулся в Пулково
6 марта в Петербурге будет до +5 градусов и пасмурно
Шесть машин пробили колеса из-за большой ямы на дороге в Мурино
Гигантские грачи прилетели в Петербург
С семи лет на стадионе: Фанат «Зенита» пробил рекордный 400-й выезд за команду
Директор Эрмитажа не против, чтобы в музее кормили детей грудью
Институт истории обороны и блокады Ленинграда может появиться в Петербурге
Дзюба раскрыл свой номер телефона и ждет звонки и смс от фанатов
Заказчика нападения на петербургского сотрудника ФСБ отправили в СИЗО
Больных пациентов с подозрением на коронавирус будут направлять еще и во Введенскую больницу
Каршеринг с предполагаемым наркоманом задержали на Садовой улице
Огромный строительный городок выселили силой из Московского района
Полиция Петербурга выявила группу теневых банкиров, разбогатевших на 51 млн рублей
С праздничных выходных в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам
Инспекторы ГИБДД подарили цветы женщинам-водителям в Петербурге
Петербуржцы выбрали парки и скверы, которые благоустроят в 2020 году
«Романтик по вызову на 8 Марта» появился в Петербурге
Петербуржца, организовавшего нарколабораторию в своей квартире, отправят под суд
Петербуржцы набрали кредитов на 960 миллиардов рублей