Отзывчивый инспектор ДПС помог автомобилисту оттолкать заглохшую машину на Коломяжском проспекте
Петербургские автомобилисты сняли на видео, как сотрудник ДПС помогает водителю оттолкать заглохшую машину. Случай произошел около пяти часов вечера в среду, 4 марта. Автомобиль перестал заводиться на одной из самых оживленных дорог города – на Коломяжском проспекте рядом со станцией метро «Пионерская». Не мешкая, инспектор пришел водителю на помощь.
- Спасибо сотруднику ДПС за то, что оказался рядом и помог автовладельцу. Приятно видеть таких отзывчивых людей, - поделился видео свидетель произошедшего.
Обсуждая поступок дорожного полицейского в соцсети, автомобилисты отметили, что в этом месте в час пик всегда образуются большие пробки, и если бы сотрудник ДПС не помог оттолкать машину, то затор стал бы куда серьезнее.
- Мне всегда «гайцы» помогали, стоило только обратиться к ним, - добавила в обсуждении петербурженка.
Другие участники обсуждения отметили, что сотрудник ДПС просто выполнил свою работу.
Сотрудник ДПС помог оттолкать заглохшую машину на Коломяжском проспекте в Петербурге .Видео: ВК "ДТП и ЧП Петербург"
ИСТОЧНИК KP.RU