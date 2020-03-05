Отзывчивый инспектор ДПС помог автомобилисту оттолкать заглохшую машину на Коломяжском проспекте

5 Март 2020 2020-03-05T13:05:55+03:00

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Петербургские автомобилисты сняли на видео, как сотрудник ДПС помогает водителю оттолкать заглохшую машину. Случай произошел около пяти часов вечера в среду, 4 марта. Автомобиль перестал заводиться на одной из самых оживленных дорог города – на Коломяжском проспекте рядом со станцией метро «Пионерская». Не мешкая, инспектор пришел водителю на помощь.

- Спасибо сотруднику ДПС за то, что оказался рядом и помог автовладельцу. Приятно видеть таких отзывчивых людей, - поделился видео свидетель произошедшего.

Обсуждая поступок дорожного полицейского в соцсети, автомобилисты отметили, что в этом месте в час пик всегда образуются большие пробки, и если бы сотрудник ДПС не помог оттолкать машину, то затор стал бы куда серьезнее.

- Мне всегда «гайцы» помогали, стоило только обратиться к ним, - добавила в обсуждении петербурженка.

Другие участники обсуждения отметили, что сотрудник ДПС просто выполнил свою работу.

Сотрудник ДПС помог оттолкать заглохшую машину на Коломяжском проспекте в Петербурге .Видео: ВК "ДТП и ЧП Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU