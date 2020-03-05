2020-03-05T13:14:15+03:00
Происшествия

В Репино дом пенсионерки обнесли на 3 миллиона рублей

Из дома пожилой женщины украли кольца и сережки с бриллиантами, швейцарские часы и многое другое
Петр КИБЕР
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Из дома петербургской пенсионерки украли драгоценностей на три миллиона рублей.Из дома петербургской пенсионерки украли драгоценностей на три миллиона рублей.Фото: Тимур ХАНОВ
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Богатый улов попался ворам-домушникам, обчистившим частный коттедж одной небедной пенсионерки из поселка Репино. Из частного дома злоумышленники вынесли драгоценностей на три с лишним миллиона рублей.

- 4 марта в полицию Курортного района поступило заявление от женщины 1954 года рождения о том, что в период с 14:00 до 20:00 неизвестные, отжав стеклопакет окна на втором этаже, проникли к ней в дом по Зеленогорскому шоссе поселка Репино, откуда совершили хищение ювелирных изделий на сумму в 3 миллиона 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Злодеи унесли: швейцарские часы, сережки с черным бриллиантом, крестик с цепочкой, кольцо с топазом, кольцо с цветным бриллиантом, сережки с бриллиантами и изумрудами, кольцо с жемчугом, 3 пары сережек с бриллиантами, 2 брошки с драгоценными камнями и так далее.

По факту ЧП заведено дело по статье «Кража». Удачливых домушников ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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