2020-03-05T13:40:52+03:00
Происшествия

Автомобилист на «Паджеро» разбил восемь машин, сломал столб и въехал в ворота больницы на Арсенальной набережной

По словам свидетелей, водитель был в неадекватном состоянии [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Автомобилист на "Паджеро" протаранил восемь машин и снес столб на Арсенальной набережной / Фото: ВК "ДТП и ЧП Петербург"Автомобилист на "Паджеро" протаранил восемь машин и снес столб на Арсенальной набережной / Фото: ВК "ДТП и ЧП Петербург"Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Крупное ДТП произошло на Арсенальной набережной в Петербурге. Как рассказали очевидцы в социальной сети, около 12 часов дня в четверг, 5 марта, мужчина на иномарке «Паджеро» разбил восемь машин, сломал столб и въехал в ворота больницы. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал.

- Свидетели рассказали, что, когда виновника вели в машину «скорой помощи», было видно по речи и движениям, что сознание у него изменено, - пишут очевидцы в соцсети.

На видео, опубликованном в интернете, видно, как автомобиль, двигаясь на небольшой скорости, пытается проехать между двумя потоками машин, задевая всех на своем пути. После иномарку занесло направо, где она выехала на пешеходную часть, сломала столб и въехала в открытые ворота больницы.

На кадрах зафиксировано то, как джип разбивает шесть машин, но очевидцы рассказывают, что за 100 метров до этого он зацепил еще две.

Пользователи сети предполагают, что водителю стало плохо за рулем, из-за чего он потерял управление. На данный момент управление ГИБДД еще не прокомментировало данный случай. Инспекторы разбираются с причинами аварии.

Автомобилист на "Паджеро" протаранил восемь машин и снес столб на Арсенальной набережной .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство Петербурга поздравило женщин с 8 Марта
В Ленобласти накрыли нарколабораторию, где варили мефедрон
В Петербурге поздравили с юбилеем художественного руководителя государственного театра «Мастерская»
Трое бандитов жестоко избили на петербургского пенсионера, связали в квартире и ограбили
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем просят Путина призвать Египет к ответу
8-летний школьник погиб после падения с 20 этажа
Петербуржцев будут информировать о положенных им льготах
Начальник убил своего подчиненного после рабочей смены на севере Петербурга
Очередная «Газель» застряла под мостом глупости
64 человека находятся в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус
Рейс из Петербурга не долетел до Калуги и вернулся в Пулково
6 марта в Петербурге будет до +5 градусов и пасмурно
Шесть машин пробили колеса из-за большой ямы на дороге в Мурино
Гигантские грачи прилетели в Петербург
С семи лет на стадионе: Фанат «Зенита» пробил рекордный 400-й выезд за команду
Директор Эрмитажа не против, чтобы в музее кормили детей грудью
Институт истории обороны и блокады Ленинграда может появиться в Петербурге
Дзюба раскрыл свой номер телефона и ждет звонки и смс от фанатов
Заказчика нападения на петербургского сотрудника ФСБ отправили в СИЗО
Больных пациентов с подозрением на коронавирус будут направлять еще и во Введенскую больницу
Каршеринг с предполагаемым наркоманом задержали на Садовой улице
Огромный строительный городок выселили силой из Московского района
Полиция Петербурга выявила группу теневых банкиров, разбогатевших на 51 млн рублей
С праздничных выходных в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам
Инспекторы ГИБДД подарили цветы женщинам-водителям в Петербурге
Петербуржцы выбрали парки и скверы, которые благоустроят в 2020 году
«Романтик по вызову на 8 Марта» появился в Петербурге
Петербуржца, организовавшего нарколабораторию в своей квартире, отправят под суд
Петербуржцы набрали кредитов на 960 миллиардов рублей