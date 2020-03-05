Автомобилист на «Паджеро» разбил восемь машин, сломал столб и въехал в ворота больницы на Арсенальной набережной

5 Март 2020 2020-03-05T13:40:52+03:00

Автомобилист на "Паджеро" протаранил восемь машин и снес столб на Арсенальной набережной / Фото: ВК "ДТП и ЧП Петербург" Фото: СОЦСЕТИ

По словам свидетелей, водитель был в неадекватном состоянии [видео]

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Крупное ДТП произошло на Арсенальной набережной в Петербурге. Как рассказали очевидцы в социальной сети, около 12 часов дня в четверг, 5 марта, мужчина на иномарке «Паджеро» разбил восемь машин, сломал столб и въехал в ворота больницы. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал.

- Свидетели рассказали, что, когда виновника вели в машину «скорой помощи», было видно по речи и движениям, что сознание у него изменено, - пишут очевидцы в соцсети.

На видео, опубликованном в интернете, видно, как автомобиль, двигаясь на небольшой скорости, пытается проехать между двумя потоками машин, задевая всех на своем пути. После иномарку занесло направо, где она выехала на пешеходную часть, сломала столб и въехала в открытые ворота больницы.

На кадрах зафиксировано то, как джип разбивает шесть машин, но очевидцы рассказывают, что за 100 метров до этого он зацепил еще две.

Пользователи сети предполагают, что водителю стало плохо за рулем, из-за чего он потерял управление. На данный момент управление ГИБДД еще не прокомментировало данный случай. Инспекторы разбираются с причинами аварии.

Автомобилист на "Паджеро" протаранил восемь машин и снес столб на Арсенальной набережной .

ИСТОЧНИК KP.RU