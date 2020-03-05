Необычно сложная пробка образовалась на КАД

5 Март 2020 2020-03-05T14:00:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге наблюдается необычно сложная пробка. В 13:21 часов в четверг, 5 марта, на внешней стороне КАД зафиксирован серьезный затор. Автомобилисты встали в «очередь» протяженностью в 6,3 километров от Шафировского проспекта до Токсовского шоссе.

- На КАД наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. На этом участке можно потерять 41 минуту, что на 36 минут больше обычного, - говорится в данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Еще одна большая пробка в 5,5 километров образовалась в 11:42 часов через Калининский и Петроградский районы. Затор растянулся по проспекту Маршала Блюхера, Кантемировской улице, Кантемировский мост, проспекту Медиков вплоть до Петропавловского моста.

В целом утром максимальная загруженность дорог Петербурга составила 6 баллов, что всего на 1 балл больше, чем 4 марта. Наиболее загруженными магистралями оказались: Пискаревский проспект в центр (8 баллов), Приморский проспект в центр (7 баллов), Заневский проспект - проспект Косыгина в центр (7 баллов).

ИСТОЧНИК KP.RU