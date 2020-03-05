Женский экипаж ГИБДД выйдет в рейд «Нетрезвый водитель» перед 8 марта
На носу 8 марта, когда мужчины стараются поздравить милых дам и освободить их от работы. Но иногда и сами женщины не прочь помочь. Так, в преддверии праздника ловить нарушителей на дорогах выйдет женский экипаж ГИБДД. Дамы в погонах примут участие в ночном рейде «Нетрезвый водитель».
- 6 марта 2020 года сотрудники Госавтоинспекции Василеостровского района будут выявлять водителей в состоянии опьянения. Необычным будет участие «женского экипажа», который будет проверять автомобилистов, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
В остальном форма и смысл мероприятия останутся неизменными. Женщины с полосатыми жезлами в руках появятся на пересечении улиц Беринга и Наличной ровно в 20:00 6 марта.
Но и это не все сюрпризы от ГИБДД. Днем в тот же день по случаю праздника в центре Петербурга пройдет традиционная акция. Инспектора будут дарить цветы прекрасным автомобилисткам.
ИСТОЧНИК KP.RU