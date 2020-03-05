Петербурженка пожаловалась на сына, который постоянно ее избивает

5 Март 2020 2020-03-05T14:53:38+03:00

Женщина сбежала от побоев на улице и попросила помощи у правоохранителей

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В Петербурге задержали мужчину, который избил собственную мать. В 18:30 часов в среду, 4 марта, наряд вневедомственной охраны патрулировал Московский район, когда на Новоизмайловском проспекте к ним подбежала женщина и пожаловалась на своего сына.

- 56-летняя женщина указала на находившегося рядом с ней мужчину. Она заявила, что это ее сын и он только что избил ее, - сообщили в Росгвардии Петербурга.

Также гражданка пожаловалась, что когда ее сын напивается, то становится агрессивным и начинает избивать всех родственников.

Стражи правопорядка задержали указанного мужчину и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

Напомним, что 29-летний петербуржец во время семейного застолья с алкогольными напитками, до смерти забил руками и ногами свою мать. Осознав, что он сделал, отправил сообщение с признанием своей тете.

ИСТОЧНИК KP.RU