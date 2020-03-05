Три тысячи литров пива изъяли во время рейда на оптовом рынке на улице Салова
Полиция Петербурга в четверг, 5 марта, провела очередной профилактический рейд на оптовом рынке во Фрунзенском районе, расположенном на улице Салова. Во время проверки правоохранители задержали несколько мигрантов, а также изъяли тысячи литров алкоголя, который продавался без лицензии.
- В ходе рейда проверено около 150 иностранных граждан, из них 33 человека доставлены в отделы полиции для привлечения к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.
Также в одной из торговых точек полиция нашла алкогольную продукцию, которая хранилась и продавалась незаконно. У местных предпринимателей не было лицензии. Всего было изъято 500 банок слабоалкогольного напитка и 3 тысячи литров пива. Вся продукция направлена на экспертизу.
Напомним, что ранее после проверки на этом же рынке в отделение увезли около 40 мигрантов-нелегалов, а также нашли 2,5 тысячи блоков «левых» сигарет.
Три тысячи литров пива изъяли во время рейда на оптовом рынке в Петербурге.Видео: ГУ МВД Петербурга
ИСТОЧНИК KP.RU