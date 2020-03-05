Три тысячи литров пива изъяли во время рейда на оптовом рынке на улице Салова

5 Март 2020 2020-03-05T15:07:37+03:00

Три тысячи литров пива изъяли во время рейда на оптовом рынке в Петербурге Фото: принтскрин видео.

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Полиция Петербурга в четверг, 5 марта, провела очередной профилактический рейд на оптовом рынке во Фрунзенском районе, расположенном на улице Салова. Во время проверки правоохранители задержали несколько мигрантов, а также изъяли тысячи литров алкоголя, который продавался без лицензии.

- В ходе рейда проверено около 150 иностранных граждан, из них 33 человека доставлены в отделы полиции для привлечения к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Также в одной из торговых точек полиция нашла алкогольную продукцию, которая хранилась и продавалась незаконно. У местных предпринимателей не было лицензии. Всего было изъято 500 банок слабоалкогольного напитка и 3 тысячи литров пива. Вся продукция направлена на экспертизу.

Напомним, что ранее после проверки на этом же рынке в отделение увезли около 40 мигрантов-нелегалов, а также нашли 2,5 тысячи блоков «левых» сигарет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/764783" frameborder="0"></iframe> Три тысячи литров пива изъяли во время рейда на оптовом рынке в Петербурге.Видео: ГУ МВД Петербурга

ИСТОЧНИК KP.RU