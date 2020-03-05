2020-03-05T15:32:08+03:00
Дом. Семья

Рыжему псу-путешественнику из «Чижика», пытаются помочь в Петербурге

Собака несколько дней не выходила из помещения магазина, а после отправилась кататься на трамвае [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы пытаются помочь рыжему псу-путешественнику из "Чижика"Петербуржцы пытаются помочь рыжему псу-путешественнику из "Чижика"Фото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге неравнодушные жители пытаются помочь собаке, которую уже успели прозвать «рыжий путешественник». История пса стала известна с 3 марта, когда на него обратили внимание посетители одного из магазинов на Наставников. После горожане стали замечать этого же пса в трамваях «Чижик» - он катался кругами и кого-то искал среди пассажиров. В итоге, неравнодушная петербурженка взяла его на передержку и создала в соцсети группу помощи собаке.

Неравнодушная девушка на время забрала пса на передержку и пытается найти ему дом Фото: СОЦСЕТИ

Неравнодушная девушка на время забрала пса на передержку и пытается найти ему домФото: СОЦСЕТИ

- Рыжий путешественник - собака большая, но он такой скромняга, сворачивается так компактно и места вообще много не занимает. Он не ест, теплолюбивый, спокойный мальчик, который постоянно спит. Ночью вообще его не слышно было, - рассказала девушка.

Петербурженка связалась с несколькими людьми, которые писали объявления о пропаже своих собак, но никто не признал в потеряшке своего любимца. Сейчас псу ищут новую передержку или сразу дом.

Рыжик очень скромный, воспитанный и дружелюбный Фото: СОЦСЕТИ

Рыжик очень скромный, воспитанный и дружелюбныйФото: СОЦСЕТИ

Также активисты просят всех неравнодушных и желающих помочь, присоединиться к их группе.

- Просьба отписаться о желании помочь Рыжику, это очень славный, наидобрейший парень, ему совсем не место на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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