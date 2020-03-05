Историческое здание у Исаакиевского собора продадут с аукциона

5 Март 2020 2020-03-05T15:40:21+03:00

Здание Русского банка для внешней торговли продадут с аукциона. Фото: РАД

Памятник архитектуры уйдет по цене от 350 миллионов рублей

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Памятник регионального значения, стоящий вблизи Исаакиевского собора, пустят с молотка. Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу здание Русского банка для внешней торговли, стоящее на Большой Морской, 32А.

- Объект расположен в «Золотом треугольнике» Санкт-Петербурга, рядом со ст. метро «Адмиралтейская», в 400 м от Невского проспекта. В радиусе 1 км находятся основные достопримечательности Санкт-Петербурга: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Исаакиевский и Казанский соборы, - сообщает пресс-служба аукционного дома.

Эксперты РАД отмечают, что 5-этажный особняк площадью 2,5 тысячи квадратных метров находится в очень хорошем состоянии: «Это уникальный объект. Фактически, инвестору останется только сделать небольшой косметический ремонт».

Учитывая месторасположение, здесь могут появиться магазин брендовой одежды, офис крупной компании или отель класса Люкс.

Начальная цена лота - 350 миллионов рублей.

Справка «КП»:

Особняк был построен в 1887 году по проекту архитектора Шретева. Здание является объектом культурного наследия федерального значения, в нем полностью сохранены исторический облик и его интерьер.

ИСТОЧНИК KP.RU