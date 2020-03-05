Поликлинику в Петроградском районе закрыли из-за пациента с подозрением на коронавирус

5 Март 2020 2020-03-05T17:47:59+03:00

Женщину, вернувшуюся из Италии с симптомами ОРВИ, уже отправили в Боткинскую больницу.

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Поликлиника номер 83, что на Большом проспекте Петроградской стороны, неожиданно оказалась закрытой. По предварительным данным, причиной стало появление пациента который пожаловался на симптомы, схожие с коронавирусом.

- Мы сегодня не работаем. Закрыто по техническим причинам. Записывайтесь на другой день, - сообщили корреспонденту «Комсомолки» в регистратуре поликлиники.

Впрочем, и подтверждать информацию о подозрительной туристке, вернувшйеся из Италии, в поликлинике, тоже не стали. Зато информацию прокомментировал Комитет по здравоохранению Петербурга.

- Пациентка, вернувшаяся из Милана, обратилась сегодня в поликлинику 83 с симптомами ОРВИ. Было принято решение госпитализировать ее в больницу Боткина. В поликлинике проводятся дезинфекциннные мероприятия. Учреждение возобновит работу примерно через 3 часа после их окончания, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Комздрава.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор подтвердил пятый случай заболевания коронавирусом у гражданина Италии. По всем признакам это студент одного из петербургских вузов, который учится здесь по обмену. Неофициально эта информация подтверждается.

Сейчас общежитие, где жил иностранный студент, переведено на режим карантина. Сам заболевший находится в Боткинской больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU