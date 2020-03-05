Обвиняемый в педофилии петербуржец проведет 14 лет в колонии с принудительным лечением

5 Март 2020 2020-03-05T15:59:51+03:00

Петербуржца, обвиняемого в педофилии, отправили на 14 лет в тюрьму Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По данным суда, в течение 6 лет мужчина развращал двух малолетних

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Пушкинский районный суд Петербурга в четверг, 5 марта, вынес приговор мужчине, обвиняемого в педофилии. Подсудимый проведет 14 лет в колонии строгого режима, где будет проходить принудительное лечение у психиатра.

- Суд установил, что с 1 мая 2013 года по 14 июля 2019 года, мужчина, действуя из низменных побуждений, с целью удовлетворения половых потребностей, совершал действия сексуального характера с двумя малолетними детьми 2005-го и 2013-го года рождения, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дети же, которым сейчас 6 и 14 лет, в силу своего возраста и неосведомленности в сфере половых отношений, не могли правильно понимать характер и значение совершаемых в отношении них действий и оказывать сопротивление. В случае отказа они получали от своего мучителя подзатыльники.

Сам подсудимый вину не признал. Он утверждает, что давал признательные показания из-за оказываемого на него психологического давления и угроз физического насилия.

ИСТОЧНИК KP.RU