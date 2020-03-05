Пять рейсов задержано в аэропорту Пулково

5 Март 2020 2020-03-05T16:25:41+03:00

Четыре внутренних и один международный рейсы задержаны в Пулково Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В аэропорту Петербурга в четверг, 5 марта, не все самолеты отправляются согласно расписанию. По информации на 16 часов, пять рейсов были отложены на некоторое время. Три из них должны были отправиться из Северной столицы в 15:50 и 15:55 часов.

- Вылет самолета Петербурга в Самару рейсом 5N 581, назначенный на 15:50, перенесен на 16:20. Также на 40 минут задержан рейс DP 509 в Краснодар, который должен был отправиться из Северной столицы в 15:50. На 20 минут задержался самолет AF 1465 в Париж и отправился в путь в 16:15 вместо 15:55, - говорится в расписании Пулково.

Пассажирам, отправляющимся в Уфу рейсом FV 6413 придется ждать вылета до 17:50. Также более, чем на час задержится вылет в Новосибирск, назначенный на 22:30. Согласно информации аэропорта, рейс S7 5006 отправится из Петербурга только в 23:50.

Кроме того, ночной рейс 7J 4952, который должен был отправиться из Петербурга в город Худжанд в Таджикистане, вовсе отменен.

ИСТОЧНИК KP.RU