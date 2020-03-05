2020-03-05T16:25:41+03:00
Общество

Пять рейсов задержано в аэропорту Пулково

Также отменен ночной самолет из Петербурга в Худжанд
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Четыре внутренних и один международный рейсы задержаны в ПулковоЧетыре внутренних и один международный рейсы задержаны в ПулковоФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В аэропорту Петербурга в четверг, 5 марта, не все самолеты отправляются согласно расписанию. По информации на 16 часов, пять рейсов были отложены на некоторое время. Три из них должны были отправиться из Северной столицы в 15:50 и 15:55 часов.

- Вылет самолета Петербурга в Самару рейсом 5N 581, назначенный на 15:50, перенесен на 16:20. Также на 40 минут задержан рейс DP 509 в Краснодар, который должен был отправиться из Северной столицы в 15:50. На 20 минут задержался самолет AF 1465 в Париж и отправился в путь в 16:15 вместо 15:55, - говорится в расписании Пулково.

Пассажирам, отправляющимся в Уфу рейсом FV 6413 придется ждать вылета до 17:50. Также более, чем на час задержится вылет в Новосибирск, назначенный на 22:30. Согласно информации аэропорта, рейс S7 5006 отправится из Петербурга только в 23:50.

Кроме того, ночной рейс 7J 4952, который должен был отправиться из Петербурга в город Худжанд в Таджикистане, вовсе отменен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство Петербурга поздравило женщин с 8 Марта
В Ленобласти накрыли нарколабораторию, где варили мефедрон
В Петербурге поздравили с юбилеем художественного руководителя государственного театра «Мастерская»
Трое бандитов жестоко избили на петербургского пенсионера, связали в квартире и ограбили
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем просят Путина призвать Египет к ответу
8-летний школьник погиб после падения с 20 этажа
Петербуржцев будут информировать о положенных им льготах
Начальник убил своего подчиненного после рабочей смены на севере Петербурга
Очередная «Газель» застряла под мостом глупости
64 человека находятся в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус
Рейс из Петербурга не долетел до Калуги и вернулся в Пулково
6 марта в Петербурге будет до +5 градусов и пасмурно
Шесть машин пробили колеса из-за большой ямы на дороге в Мурино
Гигантские грачи прилетели в Петербург
С семи лет на стадионе: Фанат «Зенита» пробил рекордный 400-й выезд за команду
Директор Эрмитажа не против, чтобы в музее кормили детей грудью
Институт истории обороны и блокады Ленинграда может появиться в Петербурге
Дзюба раскрыл свой номер телефона и ждет звонки и смс от фанатов
Заказчика нападения на петербургского сотрудника ФСБ отправили в СИЗО
Больных пациентов с подозрением на коронавирус будут направлять еще и во Введенскую больницу
Каршеринг с предполагаемым наркоманом задержали на Садовой улице
Огромный строительный городок выселили силой из Московского района
Полиция Петербурга выявила группу теневых банкиров, разбогатевших на 51 млн рублей
С праздничных выходных в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам
Инспекторы ГИБДД подарили цветы женщинам-водителям в Петербурге
Петербуржцы выбрали парки и скверы, которые благоустроят в 2020 году
«Романтик по вызову на 8 Марта» появился в Петербурге
Петербуржца, организовавшего нарколабораторию в своей квартире, отправят под суд
Петербуржцы набрали кредитов на 960 миллиардов рублей