Проректор медуниверситета имени Мечникова рассказал о ситуации с карантином из-за коронавируса

5 Март 2020 2020-03-05T16:33:11+03:00

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5 марта Роспотребнадзор официально сообщил о пятом случает выявления коронавируса в России. По сведениям ведомства, заболевшим является гражданин Италии, приехавший в Россию 29 февраля и госпитализированный с подозрением 2 марта. Личность пациента не называется, однако негласно говорится о том, что это студент петербургского медуниверситета имени Мечникова. Вот что говорит руководство вуза:

- 29 февраля к нам приехал из Милана студент третьего курса Рикардо Пизатти, который почувствовал недомогание. Он прибыл из Италии, и у него была симптоматика ОРВИ. Поэтому он был помещен в Боткинскую больницу. Результатов анализов у нас пока нет. Есть только подозрения на коронавирус, - сообщил журналистам проректор СЗГМУ им. Мечникова Алексей Силин.

Студентов вуза, которые жили в одном с итальянцем общежитии, на две недели заперли на карантин. Прямо в самом общежитии. Корпус на проспекте Просвещения закрыт полностью, а в здании на Светлановском - только один этаж.

Как сообщает корреспондент «КП-Петербург», сейчас в помещениях работают специалисты, а студентам привозят горячую еду. Доставщиков пиццы, о которой мечтают сами запертые, охрана не пускает.

ИСТОЧНИК KP.RU