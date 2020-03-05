2020-03-05T16:33:11+03:00
Общество

Проректор медуниверситета имени Мечникова рассказал о ситуации с карантином из-за коронавируса

Ранее с подозрением на заболевание был госпитализирован иностранный студент вуза
Роман ЛЯЛИНПетр КИБЕР
Поделиться:
Студентов медуниверситета имени Мечникова закрыли на карантин.Студентов медуниверситета имени Мечникова закрыли на карантин.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

5 марта Роспотребнадзор официально сообщил о пятом случает выявления коронавируса в России. По сведениям ведомства, заболевшим является гражданин Италии, приехавший в Россию 29 февраля и госпитализированный с подозрением 2 марта. Личность пациента не называется, однако негласно говорится о том, что это студент петербургского медуниверситета имени Мечникова. Вот что говорит руководство вуза:

- 29 февраля к нам приехал из Милана студент третьего курса Рикардо Пизатти, который почувствовал недомогание. Он прибыл из Италии, и у него была симптоматика ОРВИ. Поэтому он был помещен в Боткинскую больницу. Результатов анализов у нас пока нет. Есть только подозрения на коронавирус, - сообщил журналистам проректор СЗГМУ им. Мечникова Алексей Силин.

Студентов вуза, которые жили в одном с итальянцем общежитии, на две недели заперли на карантин. Прямо в самом общежитии. Корпус на проспекте Просвещения закрыт полностью, а в здании на Светлановском - только один этаж.

Как сообщает корреспондент «КП-Петербург», сейчас в помещениях работают специалисты, а студентам привозят горячую еду. Доставщиков пиццы, о которой мечтают сами запертые, охрана не пускает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство Петербурга поздравило женщин с 8 Марта
В Ленобласти накрыли нарколабораторию, где варили мефедрон
В Петербурге поздравили с юбилеем художественного руководителя государственного театра «Мастерская»
Трое бандитов жестоко избили на петербургского пенсионера, связали в квартире и ограбили
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем просят Путина призвать Египет к ответу
8-летний школьник погиб после падения с 20 этажа
Петербуржцев будут информировать о положенных им льготах
Начальник убил своего подчиненного после рабочей смены на севере Петербурга
Очередная «Газель» застряла под мостом глупости
64 человека находятся в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус
Рейс из Петербурга не долетел до Калуги и вернулся в Пулково
6 марта в Петербурге будет до +5 градусов и пасмурно
Шесть машин пробили колеса из-за большой ямы на дороге в Мурино
Гигантские грачи прилетели в Петербург
С семи лет на стадионе: Фанат «Зенита» пробил рекордный 400-й выезд за команду
Директор Эрмитажа не против, чтобы в музее кормили детей грудью
Институт истории обороны и блокады Ленинграда может появиться в Петербурге
Дзюба раскрыл свой номер телефона и ждет звонки и смс от фанатов
Заказчика нападения на петербургского сотрудника ФСБ отправили в СИЗО
Больных пациентов с подозрением на коронавирус будут направлять еще и во Введенскую больницу
Каршеринг с предполагаемым наркоманом задержали на Садовой улице
Огромный строительный городок выселили силой из Московского района
Полиция Петербурга выявила группу теневых банкиров, разбогатевших на 51 млн рублей
С праздничных выходных в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам
Инспекторы ГИБДД подарили цветы женщинам-водителям в Петербурге
Петербуржцы выбрали парки и скверы, которые благоустроят в 2020 году
«Романтик по вызову на 8 Марта» появился в Петербурге
Петербуржца, организовавшего нарколабораторию в своей квартире, отправят под суд
Петербуржцы набрали кредитов на 960 миллиардов рублей