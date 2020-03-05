Напавший с монтировкой на директора петербургский школы, окажется на скамье подсудимых
В Петербурге завершилось расследование уголовного дела о нападении на женщину-директора одной из городских школ. В четверг, 5 марта, все материалы с обвинительным заключением были направлены в суд для рассмотрения.
- Нападение на 65-летнюю женщину произошло вечером 23 января на лестничной площадке одного из домов на улице Кржижановского. Мужчина, угрожая монтировкой, потребовал у женщины отдать кошелек и телефон, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.
Испуганная женщина отдала вещи мужчине с монтировкой и обратилась в полицию. Благо, все произошедшее было зафиксировано камерой, установленной в лифте. Вскоре подозреваемый грабитель был пойман.
Следователи выяснили, что похищенный мобильный телефон злоумышленник сдал в скупку в тот же день и вырученные за него деньги потратил, а кошелек выбросил, так как не обнаружил там наличных. После задержания подозреваемого сыщики установили местонахождение похищенного смартфона и вернули законной владелице.
Сейчас рецидивист ожидает суда, находясь в СИЗО. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
Нападение на директора школы в лифте в Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU