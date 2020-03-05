2020-03-05T17:33:22+03:00
Общество

Олег Эргашев официально стал вице-губернатором Петербурга

Соответствующее распоряжение подписал глава города Александр Беглов
Петр КИБЕР
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Олег Эргашев - новый вице-губернатор Петербурга. Фото: assembly.spb.ruОлег Эргашев - новый вице-губернатор Петербурга. Фото: assembly.spb.ru
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Олег Эргашев официально стал новым вице-губернатором Санкт-Петербурга. Накануне его кандидатуру утвердили депутаты городского парламента, а теперь приказ о назначении на должность подписал глава Северной столицы Александр Беглов.

- Олег Эргашев будет координировать и контролировать решение вопросов в области здравоохранения, социальной защиты, социальной и демографической политики, - пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

К работе в новой должности чиновник приступил 5 марта. Он в его ведении три комитета: здравоохранения, социальной политики, труда и занятости, а также управление ветеринарии и социального питания.

Напомним, что Олег Эргашев - военный медик, профессор медуниверситета имени Павлова. До последнего времени он был главным хирургом комитета по здравоохранению Ленинградской области. На должности вице-премьера он сменил Анну Митянину, ушедшую работать детским омбудсменом Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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