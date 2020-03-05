Первый детсад появился на намыве Васильевского острова
Первый детский сад открылся 5 марта на намывных территориях Василеостровского района. То, чего так долго ждали местные жители, наконец свершилось. Садик на 140 мест появился на улице Вадима Шефнера в ЖК «Я - Романтик». На торжественную церемонию приехал и губернатор Северной столицы Александр Беглов.
- Строители приложили все силы, чтобы детский сад был открыт досрочно и сделали мамам подарок к 8 марта, - сказал глава города.
Губернатор подчеркнул, что застройщик передал этот детсад городу безвозмездно, то есть даром. Ключи от садика Александр Беглов вручил директору гимназии №642 «Земля и Вселенная», в чьем управлении и будет дошкольное учреждение.
Глава Петербурга пообещал жителям намыва, что это лишь первый шаг и к 2021 году здесь появятся еще два детских садика. А в нынешнем году начнется строительство школы.
ИСТОЧНИК KP.RU