Перехватывающая парковка появится у станции метро «Выборгская»

5 Март 2020 2020-03-05T18:03:15+03:00

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Осенью 2020 года в Петербурге появится еще одна перехватывающая парковка. Автостоянку на 26 мест планируется разместить у станции метро «Выборгская», на пересечении Лесного проспекта и Гренадерской улицы.

Как правило, такие парковки создаются у конечных станций подземки для того, чтобы автомобилисты, проживающие за городом или в спальных районах, могли пересаживаться с личного транспорта на общественный при поездках в центр города, снижая тем самым нагрузку на улично-дорожную сеть центра Петербурга. Но новая стоянка, размещенная на подъезде к историческому центру, станет не менее востребованной и поможет снизить нагрузку на мосты.

- Земельный участок, на котором будет создана автостоянка, имеет площадь 1 276 квадратных метров. На этой территории будут обустроены тротуар и островки безопасности и установлено автоматизированное парковочное оборудование. Также на трети участка будет организован круговой проезд для безопасного заезда и выезда машин с парковочных мест, - рассказали в Смольном.

На стоянке установлена автоматизированная парковочная система, включающая систему видеонаблюдения, терминал автоматизированной оплаты, шлагбаум, стойки въезда-выезда и электронное табло, на котором в режиме реального времени будет отобраться количество свободных парковочных мест. Также там разместится и велопарковка.

Напомним, что пользоваться парковкой можно бесплатно при въезде с 06:01 до 20:00 и выезде до 23:59 при условии предъявления электронного проездного на общественном транспорте билета за текущие сутки. В противном случае размер платы за пользование автостоянкой составит 25 рублей в час.

ИСТОЧНИК KP.RU