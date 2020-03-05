Инспектора Жилкома не нашли нелегальных жильцов в проблемном доме на Ремесленной

5 Март 2020 2020-03-05T18:08:51+03:00

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Инспектора Жилищного комитета проверили дом номер 5 по Ремесленной улице, который известен по скандалу с семьями, часть которых отказалась переезжать. Теперь жильцы, пожаловались на соседей-нелегалов, якобы обитающих в пустых квартирах.

- Члены комиссии установили, что в ранее освободившихся жилых помещениях отсутствуют посторонние лица, в том числе сотрудники управляющей компании, о чем было заявлено жителями дома, -сообщает пресс-служба Жилкома.

О том, что в пустующих квартирах не живут дворники, по мнению управляющей компании, свидетельствуют опечатанные двери. Их опечатала сама УК.

Напомним, что эпопея с расселением дореволюционного здания началась в мае 2018 года. Комиссия признала, что в здании, вплотную с которым построили мост Бетанкура, жить нельзя. Из 63 семей 30 уже переселены в другое жилье, но 22 семьи переезжать отказались. С этого момента они ведут споры с городскими властями.

ИСТОЧНИК KP.RU