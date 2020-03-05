На Петроградской стороне 9 марта изменятся троллейбусные маршруты

5 Март 2020 2020-03-05T18:12:10+03:00

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На Петроградской стороне в Петербурге ряд троллейбусов изменят свои маршруты 9 марта. Произойдет это в связи с работами на кабельных сетях на Большой Пушкарской улице. Поэтому движение по данной дороге будет закрыто, а общественный транспорт пойдет в объезд.

- Так, 9 марта вносятся изменения в трассы троллейбусных маршрутов № 1, 9 и 31, - сообщили в комитете по транспорту.

Троллейбус № 1 будет ходить от конечной остановки на Хасанской улице по действующей трассе до проспекта Добролюбова, далее по переулку Талалихина, переулку Нестерова, Съезжинской улице, Большому проспекту П.С. в обратном направлении до Хасанской.

Троллейбус № 9: от конечной остановки на Кораблестроителей по действующей трассе до Добролюбова и далее по переулку Талалихина, Нестерова, Съезжинской, Большому проспекту П.С. в обратном направлении до улицы Кораблестроителей.

Троллейбус № 31 будет следовать по маршруту от конечной остановки на Северном проспекте по действующей трассе до площади Академика Климова.

ИСТОЧНИК KP.RU