Петербуржцы набрали кредитов на 960 миллиардов рублей

5 Март 2020 2020-03-05T18:22:56+03:00

Объем заимствований за 2019 год вырос на 23,4%

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Петербуржцы, как и многие россияне, погрязли в долгах. Но не карточных, а кредитных. Заимствования на машины, ипотеки на квартиры, деньги «до зарплаты» и так далее. Всего этого набралось больше, чем на 960 миллиардов рублей. Именно столько простые горожане должны банкам.

- Кредитные обязательства физических лиц за 2019 год увеличились в Санкт-Петербурге – на 23,4%, до 960,3 млрд рублей, - сообщает пресс-служба Северо-Западного филиала Банка России.

При этом из общей суммы 475,1 млрд рублей - ипотечные долги.

Специалисты отмечают, что темпы прироста выданных кредитов немного снизились. В 2018 году этот показатель был на уровне 27,8%. Причиной стало введение Банком России с 1 октября 2019 года показателя долговой нагрузки заемщика.

Это сделано с целью ограничения рисков необеспеченного потребительского кредитования. Другими словами, если человек набрал столько, что просто не сможет платить, то новых кредитов ему не дадут.

ИСТОЧНИК KP.RU