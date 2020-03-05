Петербуржца, организовавшего нарколабораторию в своей квартире, отправят под суд

5 Март 2020 2020-03-05T18:26:15+03:00

Петербуржец окажется на скамье подсудимых за организацию нарколаборатории в своей квартире Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Петербурге городской суд рассмотрит уголовное дело о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере. Как стало известно в четверг, 5 марта, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который оборудовал в своей квартире настоящую нарколабораторию.

- По версии следствия, петербуржец, проживающий в Невском районе, создал лабораторию в декабре 2018 года и по май 2019 года «варил» там запрещенное вещество, чтобы в последствии его продавать - сообщила прокуратура Северной столицы.

В своей домашней нарколаборатории он производил психотропное вещество под название мефедрон. Всего за полгода он сделал более 1,8 килограмма наркотика.

«Бизнес» петербуржца прикрыли сотрудники полиции в мае 2019 года, изъяли запрещенное вещество и оборудование для его производства. А на «химика» завели уголовное дело.

Теперь все материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU