Петербуржца, организовавшего нарколабораторию в своей квартире, отправят под суд
В Петербурге городской суд рассмотрит уголовное дело о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере. Как стало известно в четверг, 5 марта, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который оборудовал в своей квартире настоящую нарколабораторию.
- По версии следствия, петербуржец, проживающий в Невском районе, создал лабораторию в декабре 2018 года и по май 2019 года «варил» там запрещенное вещество, чтобы в последствии его продавать - сообщила прокуратура Северной столицы.
В своей домашней нарколаборатории он производил психотропное вещество под название мефедрон. Всего за полгода он сделал более 1,8 килограмма наркотика.
«Бизнес» петербуржца прикрыли сотрудники полиции в мае 2019 года, изъяли запрещенное вещество и оборудование для его производства. А на «химика» завели уголовное дело.
Теперь все материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU