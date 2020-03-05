2020-03-05T19:08:40+03:00
Общество

Петербуржцы выбрали парки и скверы, которые благоустроят в 2020 году

Смольный подвел итоги голосования, где горожане выбирали зеленые зоны, которые нужно преобразить
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге подвели итоги голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»В Петербурге подвели итоги голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Жители Петербурга выбрали парки и скверы, которые будут благоустроены в 2020 году. В четверг, 5 марта, Смольный подвел итоги голосования по выбору зеленых зон, которые петербуржцы хотят видеть красивыми и опрятными. Опрос проводился с 17 по 29 февраля в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

- На основании заявлений жителей были отобраны 15 объектов территорий зеленых насаждений общего пользования, которые рассматривались для будущего благоустройства. Исходя из финансирования, комитет по благоустройству выбрал из них девять, которые благоустроят в этом году, - сообщили в Смольном.

Всего в опросе приняли участие более 43 тысяч человек. Так, Ладожский парк набрал больше всех голосов – 5429, на втором месте – сквер на улице Александра Товпеко у дома 9 – 5387 голосов, «бронзу» взял Березовый сад – 4804 голосов.

Также в адресную программу благоустройства этого года попали: сквер на улице Александра Товпеко, сквер на пересечении Мясной улицы и Псковской, сквер на улице Восстания рядом с домом 8а, сквер Николая Ивасюка, сквер между Малой Карпатской улицей и Карпатской и Пионерский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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