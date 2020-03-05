2020-03-05T19:21:45+03:00
Общество

Инспекторы ГИБДД подарили цветы женщинам-водителям в Петербурге

Акция «Скорость - не главное!» перед 8 марта прошла милее некуда
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге поздравили женщин-водителей с грядущим 8 марта. Фото: vk.com/ugibdd178В Петербурге поздравили женщин-водителей с грядущим 8 марта. Фото: vk.com/ugibdd178
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Инспекторы ГИБДД поздравили женщин-автомобилисток в Петербурге с наступающим 8 марта. Стандартная акция «Скорость - не главное!», фиксирующая любителей полетать на своей «ласточке» на дорогах, внезапно обернулась милым перформансом. Конечно, не без цветов и теплых слов. Не обошлось и без улыбок автоледи.

Такого развития событий остановленные автоледи точно не ожидали. Фото: vk.com/ugibdd178

Такого развития событий остановленные автоледи точно не ожидали. Фото: vk.com/ugibdd178

- Акция проходит на территории Московского района. В рамках нее, в преддверии Международного женского дня, сотрудники Госавтоинспекции, ЮИДовцы, представители районного опорного центра безопасности дорожного движения и всероссийского общества автомобилистов поздравили прекрасных женщин-водителей, - похвастались в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, ранее автомобилистов-путешественников предупредили о пробках на границе перед праздничными выходными в честь 8 марта. Затруднения ждут в пунктах пропуска с Эстонией и Финляндией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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