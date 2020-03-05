С праздничных выходных в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам

5 Март 2020 2020-03-05T19:38:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга уведомила водителей о новых ограничениях движения в городе. Два перекрытия связаны с работой «Водоканала».

- Из-за прокладки водопровода с 7 по 25 марта ограничат движение машин на перекрестке проспекта Авиаконструкторов и нечетной стороны Долгоозерной улицы с закрытием сквозного проезда по Долгоозерной улице. А 7 по 27 марта из-за работ на инженерных сетях закроют доступ автомобилей к проезду по Мельничной улице у Глухоозерского шоссе, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Все «беды» проспекта Авиаконструкторов на этом не заканчиваются, поскольку с 26 марта по 29 апреля там нельзя будет проехать от Долгоозерной улицы к улице Ильюшина.

И, наконец, последнее ограничение коснется масштабного ремонта трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте с 7 по 9 марта, а затем с 19-го по 28-е число этого же месяца. Список перекрытых улиц большой – Среднеохтинский проспект от Шепетовской улицы к Большой Пороховской улице, Среднеохтинский от Гусевой улицы до улицы Александра Ульянова, перекресток Среднеохтинского и Большой Пороховской улицы с закрытием сквозного проезда по Среднеохтинскому, Большая Пороховская улица от Среднеохтинского проспекта к проспекту Металлистов, а также Среднеохтинский проспект от Синявинской улицы к Большой Пороховской улице.

ИСТОЧНИК KP.RU