2020-03-05T19:38:16+03:00
Авто

С праздничных выходных в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам

Дороги перекроют, преимущественно, до конца марта
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге вступили в силу новые ограничения движения транспорта.В Петербурге вступили в силу новые ограничения движения транспорта.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга уведомила водителей о новых ограничениях движения в городе. Два перекрытия связаны с работой «Водоканала».

- Из-за прокладки водопровода с 7 по 25 марта ограничат движение машин на перекрестке проспекта Авиаконструкторов и нечетной стороны Долгоозерной улицы с закрытием сквозного проезда по Долгоозерной улице. А 7 по 27 марта из-за работ на инженерных сетях закроют доступ автомобилей к проезду по Мельничной улице у Глухоозерского шоссе, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Все «беды» проспекта Авиаконструкторов на этом не заканчиваются, поскольку с 26 марта по 29 апреля там нельзя будет проехать от Долгоозерной улицы к улице Ильюшина.

И, наконец, последнее ограничение коснется масштабного ремонта трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте с 7 по 9 марта, а затем с 19-го по 28-е число этого же месяца. Список перекрытых улиц большой – Среднеохтинский проспект от Шепетовской улицы к Большой Пороховской улице, Среднеохтинский от Гусевой улицы до улицы Александра Ульянова, перекресток Среднеохтинского и Большой Пороховской улицы с закрытием сквозного проезда по Среднеохтинскому, Большая Пороховская улица от Среднеохтинского проспекта к проспекту Металлистов, а также Среднеохтинский проспект от Синявинской улицы к Большой Пороховской улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство Петербурга поздравило женщин с 8 Марта
В Ленобласти накрыли нарколабораторию, где варили мефедрон
В Петербурге поздравили с юбилеем художественного руководителя государственного театра «Мастерская»
Трое бандитов жестоко избили на петербургского пенсионера, связали в квартире и ограбили
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем просят Путина призвать Египет к ответу
8-летний школьник погиб после падения с 20 этажа
Петербуржцев будут информировать о положенных им льготах
Начальник убил своего подчиненного после рабочей смены на севере Петербурга
Очередная «Газель» застряла под мостом глупости
64 человека находятся в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус
Рейс из Петербурга не долетел до Калуги и вернулся в Пулково
6 марта в Петербурге будет до +5 градусов и пасмурно
Шесть машин пробили колеса из-за большой ямы на дороге в Мурино
Гигантские грачи прилетели в Петербург
С семи лет на стадионе: Фанат «Зенита» пробил рекордный 400-й выезд за команду
Директор Эрмитажа не против, чтобы в музее кормили детей грудью
Институт истории обороны и блокады Ленинграда может появиться в Петербурге
Дзюба раскрыл свой номер телефона и ждет звонки и смс от фанатов
Заказчика нападения на петербургского сотрудника ФСБ отправили в СИЗО
Больных пациентов с подозрением на коронавирус будут направлять еще и во Введенскую больницу
Каршеринг с предполагаемым наркоманом задержали на Садовой улице
Огромный строительный городок выселили силой из Московского района
Полиция Петербурга выявила группу теневых банкиров, разбогатевших на 51 млн рублей
С праздничных выходных в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам
Инспекторы ГИБДД подарили цветы женщинам-водителям в Петербурге
Петербуржцы выбрали парки и скверы, которые благоустроят в 2020 году
«Романтик по вызову на 8 Марта» появился в Петербурге
Петербуржца, организовавшего нарколабораторию в своей квартире, отправят под суд
Петербуржцы набрали кредитов на 960 миллиардов рублей