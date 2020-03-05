2020-03-05T19:59:20+03:00
Происшествия

Полиция Петербурга выявила группу теневых банкиров, разбогатевших на 51 млн рублей

Одного из предполагаемых лжефинансистов уже задержали
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Одного из предполагаемых теневых банкиров задержали в Петербурге.Одного из предполагаемых теневых банкиров задержали в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге выявили теневых банкиров, незаконно разбогатевших на 51 миллион рублей. Все благодаря бдительности оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России. Нелегальные финансисты несколько лет без какой-либо лицензии работали как банк не только на территории Северной столицы, но и в Москве.

- Они использовали ряд подконтрольных юридических фирм. С помощью них злоумышленники осуществляли финансовые операции, направленные на обналичивание денежных средств. За свои услуги «банкиры» взымали вознаграждение в размере не менее 3,5%, в результате чего они извлекли солидный доход – не менее 51 миллиона рублей, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

4 марта одного из предполагаемых теневых банкиров задержали. Ему 33 года и он ранее судим. По информации полицейских, мужчина занимался финансовым мониторингом в структуре незаконного банка. Также он отвечал за открытие расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций, следил за перемещением денег и заботился об обналичивании средств.

По факту деятельности горе-банкиров возбудили уголовное дело. Каждому из них может грозить до 7 лет лишения свободы и громадный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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