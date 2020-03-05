Огромный строительный городок выселили силой из Московского района

5 Март 2020 2020-03-05T20:21:22+03:00

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Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга нагрянул с циркулярными пилами в строительный городок, расположенный рядом с домом №19 на Московском шоссе. Оказалось, что грязные бытовки, биотуалеты и многочисленные склады располагались на земле незаконно. К слову, в минувший понедельник там произошел пожар. Тогда горели как раз бытовки.

Грязный городок явно не добавлял красок Московскому району да еще и находился на земле незаконно. Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

- Рядом с городком ведется строительство многоквартирного жилого комплекса. Здесь все по закону. Однако на смежной территории площадью больше 11 тысяч квадратных метров нелегально находятся бытовки и складируются стройматериалы. Подрядчик, возводящий ЖК, в срок не освободил участок добровольно, поэтому 5 марта все снесли силой, - рассказали в пресс-служба ККИ Петербурга.

Строительной компании грозит административная ответственность. Также с подрядчика хотят взыскать деньги, потраченные на снос городка.

ИСТОЧНИК KP.RU