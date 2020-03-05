2020-03-05T21:48:19+03:00
Происшествия

Каршеринг с предполагаемым наркоманом задержали на Садовой улице

Мужчина отказался от медицинского освидетельствования и нашел себе проблем
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге задержали очередной каршеринг с подозрительным водителем. Фото: vk.com/dorinspbВ Петербурге задержали очередной каршеринг с подозрительным водителем. Фото: vk.com/dorinspb
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Поздней ночью 5 марта инспекторы ГИБДД остановили подозрительный каршеринг на Садовой улице возле дома №2. Как оказалось – не зря, водитель вел себя неадекватно. На логичную просьбу проехать к врачам на медицинское освидетельствование он ответил отказом и тут же нашел себе проблем.

- Мужчина 1993 года рождения решил, что отказ от похода к медикам его спасет. Но, по закону его лишат водительских прав и оштрафуют на 30 тысяч рублей. Автомобиль уже забрали на спецстоянку. Когда инспекторы задержали водителя, то он был с явными признаками наркотического опьянения, - сообщает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на ОБ ДПС №4 ГИБДД по Петербургу.

Каршеринги часто устраивают ДТП в Петербурге и отмечаются другими происшествиями. Например, во вторник 3 марта в Гатчине один из водителей перевернул арендованное авто и утопил его в реке.

Фото: vk.com/dorinspb

Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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