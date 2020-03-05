Заказчика нападения на петербургского сотрудника ФСБ отправили в СИЗО

5 Март 2020 2020-03-06T01:38:10+03:00

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Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу мужчину, который заказал инсценировку аварии и драки с сотрудником ФСБ. Все произошло 15 января 2020 года. Видео конфликта даже появилось на YouTube, чего и добивался заказчик. По мнению следствия, план был простой – устроить липовую аварию, нехило возмутиться и потолкаться для провокации. Как итог – вызвать на себя гнев сотрудника ФСБ и тем самым очернить его. Согласно видеозаписи, тот на провокации не поддался, но в ходе потасовки все же представился силовиком, чтобы от него отстали.

- В качестве исполнителей предполагаемый заказчик нанял трех мужчин. Дальше они купили поддержанную «Ниву» за 120 тысяч рублей и некоторое время следили за сотрудником ФСБ. После аварии ему нанесли не менее двух ударов руками в область груди, а также словесно оскорбили и продолжали оскорблять, находясь в комнате оформления ДТП, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Предполагаемый заказчик крайне странно отреагировал на обвинение. В суде он от всего отрекался, хотя ранее сам пришел к следователю и дал явку с повинной. Теперь мужчина просидит в СИЗО минимум до 3 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU