2020-03-05T23:27:46+03:00
Общество

Дзюба раскрыл свой номер телефона и ждет звонки и смс от фанатов

Нападающий «Зенита» и сборной России сделал это после проигрыша в челлендже футбольному блогеру
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Артем Дзюба раскрыл свой номер телефона. Фото: YouTube-канал "Gena Miller"Артем Дзюба раскрыл свой номер телефона. Фото: YouTube-канал "Gena Miller"
Изменить размер текста:

Артем Дзюба славится своими теплыми отношениями с фанатами, но никто не ожидал, что нападающий «Зенита» и сборной России по футболу спокойно выставит свой номер телефона на публику. Это произошло еще на зимних тренировочных сборах в ходе мини-соревнований с известным футбольным блогером Геной Миллером. Видео челленджей появилось в сети только 5 марта.

После четырех конкурсов блогер неизменно проигрывал, и Дзюба издевался над ним как мог, воплощая в жизнь наказания вроде разбиения яйца об голову. Однако на пятом челлендже прицел форварда немного сбился. Он за 5 попыток не смог повторить недавний трюк Лионеля Месси, который с убойного расстояния ударил и прокатил мяч точно между ног человека.

- Смог Лионель, смогут и русские парни! Поехали! – ринулся в бой Дзюба, но проиграл.

После поражения нападающий робеть не стал и спокойно назвал свой номер – +7905258002* («Комсомолка» все же спрячет одну цифру – Прим. ред.).

- Да у меня много номеров телефона, поэтому я могу себе позволить. Так и быть, сдам телефон свой. Обещаю, что на протяжении дня, когда ролик выйдет, отвечу на пару звонков или смс, - заверил Дзюба.

Ни от самого Дзюбы, ни от блогера до сих пор не было комментариев по поводу того, звонили ли футболисту фанаты. «Комсомолка» набрала указанный номер, но к ночи Артем заблаговременно выключил телефон от греха подальше. Напомним, сейчас нападающий восстанавливается от травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство Петербурга поздравило женщин с 8 Марта
В Ленобласти накрыли нарколабораторию, где варили мефедрон
В Петербурге поздравили с юбилеем художественного руководителя государственного театра «Мастерская»
Трое бандитов жестоко избили на петербургского пенсионера, связали в квартире и ограбили
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем просят Путина призвать Египет к ответу
8-летний школьник погиб после падения с 20 этажа
Петербуржцев будут информировать о положенных им льготах
Начальник убил своего подчиненного после рабочей смены на севере Петербурга
Очередная «Газель» застряла под мостом глупости
64 человека находятся в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус
Рейс из Петербурга не долетел до Калуги и вернулся в Пулково
6 марта в Петербурге будет до +5 градусов и пасмурно
Шесть машин пробили колеса из-за большой ямы на дороге в Мурино
Гигантские грачи прилетели в Петербург
С семи лет на стадионе: Фанат «Зенита» пробил рекордный 400-й выезд за команду
Директор Эрмитажа не против, чтобы в музее кормили детей грудью
Институт истории обороны и блокады Ленинграда может появиться в Петербурге
Дзюба раскрыл свой номер телефона и ждет звонки и смс от фанатов
Заказчика нападения на петербургского сотрудника ФСБ отправили в СИЗО
Больных пациентов с подозрением на коронавирус будут направлять еще и во Введенскую больницу
Каршеринг с предполагаемым наркоманом задержали на Садовой улице
Огромный строительный городок выселили силой из Московского района
Полиция Петербурга выявила группу теневых банкиров, разбогатевших на 51 млн рублей
С праздничных выходных в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам
Инспекторы ГИБДД подарили цветы женщинам-водителям в Петербурге
Петербуржцы выбрали парки и скверы, которые благоустроят в 2020 году
«Романтик по вызову на 8 Марта» появился в Петербурге
Петербуржца, организовавшего нарколабораторию в своей квартире, отправят под суд
Петербуржцы набрали кредитов на 960 миллиардов рублей