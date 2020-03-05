Дзюба раскрыл свой номер телефона и ждет звонки и смс от фанатов

5 Март 2020 2020-03-05T23:27:46+03:00

Нападающий «Зенита» и сборной России сделал это после проигрыша в челлендже футбольному блогеру

Изменить размер текста: A A

Артем Дзюба славится своими теплыми отношениями с фанатами, но никто не ожидал, что нападающий «Зенита» и сборной России по футболу спокойно выставит свой номер телефона на публику. Это произошло еще на зимних тренировочных сборах в ходе мини-соревнований с известным футбольным блогером Геной Миллером. Видео челленджей появилось в сети только 5 марта.

После четырех конкурсов блогер неизменно проигрывал, и Дзюба издевался над ним как мог, воплощая в жизнь наказания вроде разбиения яйца об голову. Однако на пятом челлендже прицел форварда немного сбился. Он за 5 попыток не смог повторить недавний трюк Лионеля Месси, который с убойного расстояния ударил и прокатил мяч точно между ног человека.

- Смог Лионель, смогут и русские парни! Поехали! – ринулся в бой Дзюба, но проиграл.

После поражения нападающий робеть не стал и спокойно назвал свой номер – +7905258002* («Комсомолка» все же спрячет одну цифру – Прим. ред.).

- Да у меня много номеров телефона, поэтому я могу себе позволить. Так и быть, сдам телефон свой. Обещаю, что на протяжении дня, когда ролик выйдет, отвечу на пару звонков или смс, - заверил Дзюба.

Ни от самого Дзюбы, ни от блогера до сих пор не было комментариев по поводу того, звонили ли футболисту фанаты. «Комсомолка» набрала указанный номер, но к ночи Артем заблаговременно выключил телефон от греха подальше. Напомним, сейчас нападающий восстанавливается от травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU