Институт истории обороны и блокады Ленинграда может появиться в Петербурге

6 Март 2020 2020-03-06T00:07:30+03:00

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Владимир Путин поручил правительству и администрации РФ совместно со Смольным представить предложения по созданию Института истории обороны и блокады Ленинграда. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля. Идея создания института проговаривалась президентом России еще в январе на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями общественных патриотических объединений.

Все началось с обращения доктора исторических наук, профессора Европейского университета Никиты Ломагина.

- Вместе с коллегами мы в течение нескольких лет в составе рабочей группы создавали прообраз Института истории обороны и блокады, работали и в отечественных архивах, и в зарубежных – американских, немецких. И у меня, я думаю, от историков, которые занимаются изучением блокады, к вам просьба – поддержать на государственном уровне создание такого института, сохранить ленинградскую школу историков блокады, - обратился профессор к Путину ранее.

Президент отреагировал на инициативу положительно, отметив, что данное направление нужно держать и развивать. По его мнению, на первых порах можно было бы ограничиться общественной организацией при обновленном Музее обороны и блокады Ленинграда в Петербурге. Для этого из бюджета выделили бы грант.

- А потом, по мере развития, можно было бы перейти и к организационно-правовой форме другой, в том числе институт создать, - предложил Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU