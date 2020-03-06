2020-03-06T00:07:30+03:00
Общество

Институт истории обороны и блокады Ленинграда может появиться в Петербурге

Это инициативу историков блокады поддержал Владимир Путин
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Путин поручил представить предложения по созданию в Петербурге Института истории обороны и блокады Ленинграда.Путин поручил представить предложения по созданию в Петербурге Института истории обороны и блокады Ленинграда.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Владимир Путин поручил правительству и администрации РФ совместно со Смольным представить предложения по созданию Института истории обороны и блокады Ленинграда. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля. Идея создания института проговаривалась президентом России еще в январе на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями общественных патриотических объединений.

Все началось с обращения доктора исторических наук, профессора Европейского университета Никиты Ломагина.

- Вместе с коллегами мы в течение нескольких лет в составе рабочей группы создавали прообраз Института истории обороны и блокады, работали и в отечественных архивах, и в зарубежных – американских, немецких. И у меня, я думаю, от историков, которые занимаются изучением блокады, к вам просьба – поддержать на государственном уровне создание такого института, сохранить ленинградскую школу историков блокады, - обратился профессор к Путину ранее.

Президент отреагировал на инициативу положительно, отметив, что данное направление нужно держать и развивать. По его мнению, на первых порах можно было бы ограничиться общественной организацией при обновленном Музее обороны и блокады Ленинграда в Петербурге. Для этого из бюджета выделили бы грант.

- А потом, по мере развития, можно было бы перейти и к организационно-правовой форме другой, в том числе институт создать, - предложил Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство Петербурга поздравило женщин с 8 Марта
В Ленобласти накрыли нарколабораторию, где варили мефедрон
В Петербурге поздравили с юбилеем художественного руководителя государственного театра «Мастерская»
Трое бандитов жестоко избили на петербургского пенсионера, связали в квартире и ограбили
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем просят Путина призвать Египет к ответу
8-летний школьник погиб после падения с 20 этажа
Петербуржцев будут информировать о положенных им льготах
Начальник убил своего подчиненного после рабочей смены на севере Петербурга
Очередная «Газель» застряла под мостом глупости
64 человека находятся в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус
Рейс из Петербурга не долетел до Калуги и вернулся в Пулково
6 марта в Петербурге будет до +5 градусов и пасмурно
Шесть машин пробили колеса из-за большой ямы на дороге в Мурино
Гигантские грачи прилетели в Петербург
С семи лет на стадионе: Фанат «Зенита» пробил рекордный 400-й выезд за команду
Директор Эрмитажа не против, чтобы в музее кормили детей грудью
Институт истории обороны и блокады Ленинграда может появиться в Петербурге
Дзюба раскрыл свой номер телефона и ждет звонки и смс от фанатов
Заказчика нападения на петербургского сотрудника ФСБ отправили в СИЗО
Больных пациентов с подозрением на коронавирус будут направлять еще и во Введенскую больницу
Каршеринг с предполагаемым наркоманом задержали на Садовой улице
Огромный строительный городок выселили силой из Московского района
Полиция Петербурга выявила группу теневых банкиров, разбогатевших на 51 млн рублей
С праздничных выходных в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам
Инспекторы ГИБДД подарили цветы женщинам-водителям в Петербурге
Петербуржцы выбрали парки и скверы, которые благоустроят в 2020 году
«Романтик по вызову на 8 Марта» появился в Петербурге
Петербуржца, организовавшего нарколабораторию в своей квартире, отправят под суд
Петербуржцы набрали кредитов на 960 миллиардов рублей