2020-03-06T00:30:20+03:00
Общество

Директор Эрмитажа не против, чтобы в музее кормили детей грудью

Михаил Пиотровский прокомментировал недавний инцидент с оскорбленной мамочкой
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Михаил Пиотровский заявил, что в Эрмитаже есть зоны для кормления детей грудью. Фото: СОЦСЕТИМихаил Пиотровский заявил, что в Эрмитаже есть зоны для кормления детей грудью. Фото: СОЦСЕТИ
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Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский дал комментарий по поводу недавнего инцидента с запретом на кормление грудью в музее. Напомним, молодая мамочка столкнулась со строгими смотрительницами. Женщина специально нашла тихое место с приглушенным светом, чтобы покормить малыша, но ей запретили это сделать. Пиотровский отметил, что в Эрмитаже кормить грудью можно было всегда, но есть нюансы.

- Она кормила младенца в определенном месте, которое было вообще закрыто для посетителей. Это следует делать не в залах Эрмитажа, а в специально отведенных для этого помещениях. Их в музее 4 или 5, - цитирует Пиотровского «Мойка78».

Добавим, что возмущение мамы разлетелось по многим СМИ и соцсетям. Руководство Эрмитажа уже извинилось за поведение смотрителей, сказавшим женщине, что «с этим надо дома сидеть». С сотрудниками музея после этого случая провели инструктаж по работе с посетителями с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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