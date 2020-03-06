С семи лет на стадионе: Фанат «Зенита» пробил рекордный 400-й выезд за команду
Известный болельщик «Зенита» Алексей «Сапог» пробил свой рекордный 400-й выезд за команду. Это случилось в Грозном во время 1/4 Кубка России, когда сине-бело-голубые одержали волевую победу над «Ахматом». Напомним, тогда матч даже прервали из-за массовой потасовки болельщиков.
Болельщики "Зенита" подготовились к торжественному дню. Фото: landscrona.ru
«Сапога» тут же качали на фанатской трибуне и сделали ему специальный поздравительный флаг. Алексей – болельщик, который чаще всех других поддерживал «Зенит» в гостях. Пока он единственный, кто отметился четырьмя сотнями выездов.
- Среди всех игроков, выступающих за Зенит, лишь 4 футболиста сыграли за команду больше 400 матчей – Анатолий Давыдов, Вячеслав Малафеев, Лев Бурчалкин и Александр Анюков. Алексей, бесспорно, так же, как и перечисленные легендарные футболисты, по праву является неотъемлемой частью «Зенита», - отмечает «Ландскрона».
Преданный фанат начал ездить за "Зенитом" с 1981 года. Фото: landscrona.ru
Леша «Сапог» с семилетнего возраста поддерживает петербургский клуб на стадионе. С 1981 года он начал ездить на выезды. Преданный болельщик один из тех, кто тянул на себе фанатское движение в непростые союзные и перестроечные годы. В его послужном списке не только вся Россия со странами СНГ, но и практически вся Европа.
ИСТОЧНИК KP.RU