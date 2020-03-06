2020-03-06T01:08:54+03:00
Спорт

С семи лет на стадионе: Фанат «Зенита» пробил рекордный 400-й выезд за команду

Леша «Сапог» является иконой фанатского движения «Зенита»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Юбиляра Лешу "Сапога" качали прямо на трибуне. Фото: landscrona.ruЮбиляра Лешу "Сапога" качали прямо на трибуне. Фото: landscrona.ru
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Известный болельщик «Зенита» Алексей «Сапог» пробил свой рекордный 400-й выезд за команду. Это случилось в Грозном во время 1/4 Кубка России, когда сине-бело-голубые одержали волевую победу над «Ахматом». Напомним, тогда матч даже прервали из-за массовой потасовки болельщиков.

Болельщики "Зенита" подготовились к торжественному дню. Фото: landscrona.ru

Болельщики "Зенита" подготовились к торжественному дню. Фото: landscrona.ru

«Сапога» тут же качали на фанатской трибуне и сделали ему специальный поздравительный флаг. Алексей – болельщик, который чаще всех других поддерживал «Зенит» в гостях. Пока он единственный, кто отметился четырьмя сотнями выездов.

- Среди всех игроков, выступающих за Зенит, лишь 4 футболиста сыграли за команду больше 400 матчей – Анатолий Давыдов, Вячеслав Малафеев, Лев Бурчалкин и Александр Анюков. Алексей, бесспорно, так же, как и перечисленные легендарные футболисты, по праву является неотъемлемой частью «Зенита», - отмечает «Ландскрона».

Преданный фанат начал ездить за "Зенитом" с 1981 года. Фото: landscrona.ru

Преданный фанат начал ездить за "Зенитом" с 1981 года. Фото: landscrona.ru

Леша «Сапог» с семилетнего возраста поддерживает петербургский клуб на стадионе. С 1981 года он начал ездить на выезды. Преданный болельщик один из тех, кто тянул на себе фанатское движение в непростые союзные и перестроечные годы. В его послужном списке не только вся Россия со странами СНГ, но и практически вся Европа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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